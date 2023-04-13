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Леди Гага по указу Байдена заняла пост сопредседателя комитета по культуре

Леди Гага по указу Байдена заняла пост сопредседателя комитета по культуре

Певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, известная как Леди Гага, официально назначена на пост сопредседателя комитета президента США по культуре и искусству.

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