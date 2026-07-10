Том-ка с курицей и грибами на двухэтапном кокосовом бульоне

Это том-ка с более плотной, ресторанной подачей: сначала вы делаете ароматный кокосовый бульон с лемонграссом, галангалом и листьями лайма, затем часть супа пробиваете в кремовую основу и только после этого закладываете курицу и грибы по очереди.
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