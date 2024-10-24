VK Реклама внедрила генеративный ИИ для создания креативных рекламных текстов

VK Реклама кардинально обновила инструмент по автоматическому созданию текстов объявлений. Пользователи смогут быстро получать уникальные, привлекательные тексты для своих баннеров, опираясь на данные о продвигаемом продукте или услуге и уникальном товарном предложении (УТП).