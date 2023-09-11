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Рогов: Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»

Рогов: Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»

Село Работино Запорожской области превращается для вооруженных сил Украины (ВСУ) «во второй Артемовск», то есть место уничтожения наиболее боеспособных подразделений, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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