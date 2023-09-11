Село Работино Запорожской области превращается для вооруженных сил Украины (ВСУ) «во второй Артемовск», то есть место уничтожения наиболее боеспособных подразделений, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Село Работино Запорожской области превращается для вооруженных сил Украины (ВСУ) «во второй Артемовск», то есть место уничтожения наиболее боеспособных подразделений, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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