Как жителям Мангистау обезопасить себя от мошенников через портал “Egov”

“Киберпол” Алматы предупреждает об участившихся случаях интернет и телефонных мошенничеств. «Для усиления мер безопасности рекомендуем гражданам подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов и микрозаймов в мобильном приложении “eGov mobile” либо на портале “eGov.