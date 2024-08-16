Как жителям Мангистау обезопасить себя от мошенников через портал “Egov”

“Киберпол” Алматы предупреждает об участившихся случаях интернет и телефонных мошенничеств. «Для усиления мер безопасности рекомендуем гражданам подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов и микрозаймов в мобильном приложении “eGov mobile” либо на портале “eGov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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