Трамп лишит Киев поддержки и порвёт с НАТО — экс-глава Пентагона. В случае избрания Дональда Трампа на президентский пост в 2024 году он в рамках своего первого шага может лишить Киев поддержки, заявил в интервью MSNBC бывший глава Пентагона Марк Эспер.
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