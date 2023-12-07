Трамп лишит Киев поддержки и порвёт с НАТО — экс-глава Пентагона. В случае избрания Дональда Трампа на президентский пост в 2024 году он в рамках своего первого шага может лишить Киев поддержки, заявил в интервью MSNBC бывший глава Пентагона Марк Эспер.