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«Оттава» пригласила Бэйли на просмотр. Форвард отыграл 15 сезонов за «Айлендерс»

33-летний игрок присоединится к команде в тренировочном лагере.  Ранее в НХЛ Бэйли играл только за «Айлендерс» (с сезона-2008/09).

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