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Вертолёт Merlin Mk2 британских ВМС впервые использовал БПЛА вместо бортового радара для разведки над Атлантикой

Вертолёт Merlin Mk2 британских ВМС впервые использовал БПЛА вместо бортового радара для разведки над Атлантикой

Британские военно-морские силы активизируют внедрение беспилотных технологий. Поступают сообщения о том, что в ходе одной из операций вертолёт Merlin Mk2 британских ВМС впервые использовал дрон для мониторинга обстановки вместо бортового радара над Атлантикой.

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