Вертолёт Merlin Mk2 британских ВМС впервые использовал БПЛА вместо бортового радара для разведки над Атлантикой

Британские военно-морские силы активизируют внедрение беспилотных технологий. Поступают сообщения о том, что в ходе одной из операций вертолёт Merlin Mk2 британских ВМС впервые использовал дрон для мониторинга обстановки вместо бортового радара над Атлантикой.
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