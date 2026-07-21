«Красный шелк» представят на кинофестивале в ЮАР

Art Pictures Distribution представит ретро-детектив «Красный шелк» в рамках Дней российского кино, которые пройдут 24 и 25 июля на 47-м международном кинофестивале в Дурбане (Южно-Африканская Республика).
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