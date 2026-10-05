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Мировое обозрение

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США вывели все самолёты с британской базы Фэрфорд из-за угрозы теракта

США вывели все самолёты с британской базы Фэрфорд из-за угрозы теракта

Главное в тезисах: Полный вывод авиагруппы: США перебросили около десяти стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы Фэрфорд на постоянные места дислокации в Штатах после сообщений о готовящемся теракте.

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