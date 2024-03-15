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Reuters: Трамп приказывал ЦРУ провести операцию влияния против КНР

Reuters: Трамп приказывал ЦРУ провести операцию влияния против КНР

Через два года после вступления в должность президент Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное управление начать тайную кампанию в китайских социальных сетях, направленную на то, чтобы настроить общественное мнение в Китае против его правительства.

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