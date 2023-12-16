В бундестаге ФРГ подняли вопрос о санкциях против российских удобрений

Член бундестага Германии от блока "Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии" Тильман Кубан обратился к правительству страны с вопросом, планируется ли работа над поддержкой антироссийских санкций в сфере импорта удобрений.
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