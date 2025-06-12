Шляхте неймется: Варшава и Вильнюс готовятся громко отправить Лукашенко на пенсию

Территории, прилегающие к границам Белоруссии и Калининградской области, переходят в собственность армии Польши Виталий Орлов Фото: Zuma/TASS 4 июня в СМИ прошло сообщение, что «в непосредственной близости от линии Государственной границы Республики Беларусь и Российской Федерации (Калининградская область) с Польшей в последнее время фиксируется активная деятельность подразделений польских Вооруженных сил».