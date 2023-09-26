Роспотребнадзор наведался на китайский рынок Уссурийска

В рамках акции "Дни открытых дверей для предпринимателей" (18+) специалисты Роспотребнадзора встретились с бизнесменами, арендующими торговые площадки китайского рынка в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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