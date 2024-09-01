«Наказание за наглость актерскую»: Евгений Миронов перенес операцию на позвоночнике Геннадий Авраменко Как сообщает источник Mash, в середине лета артист оказался в нейрохирургическом отделении с жалобами на боли в шее, которые отдавались в левую руку.
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