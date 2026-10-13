Начальник дистанции пути пойдет под суд за сход 5 вагонов на Кубани

В Горячем Keyче передано в суд дело 45-летнего начальника Горячеключевской дистанции пути, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения, из-за которого с рельсов сошли пять грузовых вагонов, а ущерб ОАО «РЖД» превысил 4 млн рублей.
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