Начальник дистанции пути пойдет под суд за сход 5 вагонов на Кубани

В Горячем Keyче передано в суд дело 45-летнего начальника Горячеключевской дистанции пути, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения, из-за которого с рельсов сошли пять грузовых вагонов, а ущерб ОАО «РЖД» превысил 4 млн рублей.