Пушков заявил, что Трамп не должен менять позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп должен оставаться стойким по отношению к своей позиции по Украине, не поддаваясь давлению со стороны либеральной общественности, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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