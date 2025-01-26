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Пушков заявил, что Трамп не должен менять позицию по Украине

Пушков заявил, что Трамп не должен менять позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп должен оставаться стойким по отношению к своей позиции по Украине, не поддаваясь давлению со стороны либеральной общественности, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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