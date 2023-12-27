Мамы мира: Колоритные портреты, которые сделал фотограф-путешественник в разных уголках мира

Мамы мира: фотопроект длиной в 10 лет. Что может быть более трогательным, чем отношения матерей к своим детям? В их объятиях – нежность и теплота, забота и готовность защитить своего ребенка от любых невзгод.
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