Идеальные котлеты: как на самом деле готовить фарш и что туда класть нельзя Алёна ЮрьеваГотовый фарш для котлет можно легко найти в любом магазине, но настоящие гурманы и опытные хозяйки предпочитают делать его самостоятельно.
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