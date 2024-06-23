Идеальные котлеты: как на самом деле готовить фарш и что туда класть нельзя Алёна ЮрьеваГотовый фарш для котлет можно легко найти в любом магазине, но настоящие гурманы и опытные хозяйки предпочитают делать его самостоятельно.