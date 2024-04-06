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Илон, они уже на деревьях: «самые тупые экотеррористы на Земле» построили до...

Илон, они уже на деревьях: «самые тупые экотеррористы на Земле» построили до...

Илон, они уже на деревьях: «самые тупые экотеррористы на Земле» построили домики на деревьях, чтобы остановить вырубку для расширения немецкого завода TeslaНемецкие экоактивисты буквально взяли новую высоту в борьбе с вырубкой леса в пригороде Берлина под расширение завода Tesla.

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