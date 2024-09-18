Лотерейному победителю из Смоленска выигрыш в 140 млн руб предсказал кот во сне

Житель Смоленска выиграл 140 миллионов рублей в лотерее «Спортлото», предсказанием для него стал кот, приснившийся незадолго до выигрыша, сообщили в агентстве РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей в России, компанию «Столото».
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