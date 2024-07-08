Представлен тизер-трейлер фанатской короткометражной аниме-адаптации Elden Rin...

Представлен тизер-трейлер фанатской короткометражной аниме-адаптации Elden RingНа фоне шумихи вокруг Shadow of the Erdtree и слов создателей Elden Ring о возможной экранизации фанаты отчаянно ждут телесериала или фильма по этой вселенной.
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