Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +8°, облачно• Севастополь: +12°, пасмурно• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +9°, дождь• Евпатория: +8°, облачно• Саки: +8°, облачно• Бахчисарай: +11°, пасмурно• Джанкой: +6°, облачно• Судак: +8°, пасмурно• Феодосия: +6°, дождь•.
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