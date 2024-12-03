«Украинский сценарий» или «белорусский»? На что решится Тбилиси?

События «евромайдана» по-грузински набирают все более драматический и опасный оборот. Все те ж злобные силы, что устроили по всему миру уже великое множество кровавых государственных переворотов, лицемерно именуемых «цветными революциями», пытаются реализовать всё тот же сценарий в Грузии – причем уже не в первый раз.