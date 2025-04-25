Двух бизнесменов в Архангельске подозревают в хищении десятков миллионов рублей из бюджета города

В Архангельске предприниматели обманули администрацию на десятки миллионов рублейВ Архангельске расследуется уголовное дело в отношении двух предпринимателей, которые занимались поставками фиксаторов нарушений ПДД.
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