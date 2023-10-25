Шойгу заявил об уменьшении возможностей у ВСУ

ДОНЕЦК (ИА Реалист). Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорит о снижении возможностей у вооруженных украинских формирований, о чем свидетельствует обстановка в зоне проведения специальной военной операции.
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