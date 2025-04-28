КНДР прокомментировала участие ее военных в освобождении Курской области

Участие военнослужащих Корейской народной армии в освобождении захваченных ВСУ территорий Курской области соответствует международному праву, говорится в заявлении центрального комитета Трудовой партии Кореи, опубликованном 28 апреля Центральным телеграфным агентством КНДР.
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