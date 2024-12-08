Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что враги победителя президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа предпримут попытку помешать ему назначить на важнейшие посты собственных союзников.
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