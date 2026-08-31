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Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы

Кремль отреагировал на планы Европы не признавать российские выборы

ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России, ссылаясь на якобы имевшие место грубые нарушения, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ .

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