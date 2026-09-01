Watch: Sylvester Stallone's 'Tulsa King' S4 gets October premiere, first look

Paramount+ announced "Tulsa King" Season 4 will premiere on Oct. 16 and shared a teaser and first look of the Sylvester Stallone series.
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