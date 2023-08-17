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Как сделать грибную икру из опят.

Как сделать грибную икру из опят.

Опята очень полезными грибами являются. Употребление их в пищу повышает гемоглобин, что хорошо для людей с анемией, снижает холестерин, а также нормализует работу всего организма и помогает повысить иммунитет для борьбы с сезонными заболеваниями.

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