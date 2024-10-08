На строящемся объекте во Владивостоке Приморского края сотрудники полиции выявили нелегалов

С целью проверки соблюдения норм миграционного законодательства полицейские во взаимодействии с сотрудниками органов федеральной службы безопасности при силовой поддержке Росгвардии посетили места массового пребывания и трудоустройства иностранцев.
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