Россияне спасли туристический сезон в Анталье на фоне общего спада

Каждый четвертый иностранный турист, посетивший Анталью с начала 2026 года, приехал из России. Российский турпоток практически не изменился по сравнению с прошлым годом, несмотря на общее снижение числа иностранных гостей в турецкой провинции, рассказала турагент из Анкары Эзги Байрактар.