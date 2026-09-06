Россияне спасли туристический сезон в Анталье на фоне общего спада

Каждый четвертый иностранный турист, посетивший Анталью с начала 2026 года, приехал из России. Российский турпоток практически не изменился по сравнению с прошлым годом, несмотря на общее снижение числа иностранных гостей в турецкой провинции, рассказала турагент из Анкары Эзги Байрактар.
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