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Россияне спасли туристический сезон в Анталье на фоне общего спада

Россияне спасли туристический сезон в Анталье на фоне общего спада

Каждый четвертый иностранный турист, посетивший Анталью с начала 2026 года, приехал из России. Российский турпоток практически не изменился по сравнению с прошлым годом, несмотря на общее снижение числа иностранных гостей в турецкой провинции, рассказала турагент из Анкары Эзги Байрактар.

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