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Ивановские новости

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Житель Ивановской области променял принудительные работы на колонию строгого режима

Житель Ивановской области променял принудительные работы на колонию строгого режима

Мужчина, ранее уже наказанный за пьяную езду, четыре раза нарушил порядок в исправительном центре, за что суд заменил ему принудительные работы на 1,5 года колонии строгого режима.

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