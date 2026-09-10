Житель Ивановской области променял принудительные работы на колонию строгого режима

Мужчина, ранее уже наказанный за пьяную езду, четыре раза нарушил порядок в исправительном центре, за что суд заменил ему принудительные работы на 1,5 года колонии строгого режима.
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