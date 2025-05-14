Артиллеристы группировки «Запад» за сутки уничтожили два орудия ВСУ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и гаубицу М198 производства США, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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