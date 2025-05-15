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Главным риском для сильного рубля назвали «невидимую руку рынка»

Российский рубль по-прежнему остается заложником «невидимой руки рынка», поскольку из-за внешних ограничений количество участников торгов сокращается, а они ориентируются далеко не только на экономические факторы.

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