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Месси об Угарте, изобразившем минет, глядя на Де Поля: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших»

Месси об Угарте, изобразившем минет, глядя на Де Поля: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших»

Капитан сборной Аргентины прокомментировал жест полузащитника Уругвая и «ПСЖ» Мануэля Угарте, который в матче квалификации ЧМ-2026 изобразил минет, глядя на Родриго Де Поля.

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