Бенефициар загрязнения реки Чугунки давно в Европе?

Крупнейший в РФ производитель водки попался на загрязнении реки Чугунки в Нижегородской области. Росалкотабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский», который с 2021 года принадлежит Novabev Group.
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