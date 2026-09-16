Индекс ММВБ снизился на 0,2% в среду

Индекс Мосбиржи упал на 0,2%, при этом акции Роснефти снизились на 2%, а Газпрома выросли на 0,4%.В среду индекс ММВБ падает на торговой сессии на 0,2% и торгуется на отметке 2330 базисных пунктов.
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