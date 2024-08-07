Американский политолог счел кандидатуру Уолца удобной для Харрис

Global Look Press/Rod Lamkey - Pool via CNP/Keystone Press Agency Губернатор Миннесоты Тим Уолц, выбранный кандидатом в президенты США Камалой Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны, является для нее наиболее удобным вариантом, сообщил РЕН ТВ юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс.