Американский политолог счел кандидатуру Уолца удобной для Харрис

Global Look Press/Rod Lamkey - Pool via CNP/Keystone Press Agency Губернатор Миннесоты Тим Уолц, выбранный кандидатом в президенты США Камалой Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны, является для нее наиболее удобным вариантом, сообщил РЕН ТВ юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии