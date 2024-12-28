Безнадёга с айфоном

Помните историю, как однажды одна девочка написала Путину жалобу на мамину зарплату, а потом повесилась якобы от «безнадёги»? А потом какой-то мальчик повесился по той же причине? И вообще, много народу вешается, травиться и прыгает с высоты оn «безнадёги» и «отсутствия перспектив».