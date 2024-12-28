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Безнадёга с айфоном

Безнадёга с айфоном

Помните историю, как однажды одна девочка написала Путину жалобу на мамину зарплату, а потом повесилась якобы от «безнадёги»? А потом какой-то мальчик повесился по той же причине? И вообще, много народу вешается, травиться и прыгает с высоты оn «безнадёги» и «отсутствия перспектив».

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Бернс: &quot;Себя, как плевел, вырвал тот, Кого посеял дьявол. Самоубийством от хлопот Он господа избавил!&quot; Пусть дураки самоубиваются. Естественный отбор должен работать!
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