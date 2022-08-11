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Зеленский заявил об уничтожении 9 российских самолётов на военном аэродроме "Саки" в Крыму

Зеленский заявил об уничтожении 9 российских самолётов на военном аэродроме "Саки" в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении в соцсетях заявил, что девять военных самолетов ВКС России были уничтожены во время взрыва на военной авиабазе "Саки" в крымской Новофедоровке, сообщает "Свободная Пресса".

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