Зеленский заявил об уничтожении 9 российских самолётов на военном аэродроме "Саки" в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении в соцсетях заявил, что девять военных самолетов ВКС России были уничтожены во время взрыва на военной авиабазе "Саки" в крымской Новофедоровке, сообщает "Свободная Пресса".