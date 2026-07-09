Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях

Коммерсантъ Председатель Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что информация о досрочных премиях депутатам утекла в СМИ.
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