Дни Костанайской области будут проходить в Челябинске

С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер на ПМЭФ. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева.
С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер на ПМЭФ. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева.
Свежие комментарии