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Дни Костанайской области будут проходить в Челябинске

Дни Костанайской области будут проходить в Челябинске

С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер на ПМЭФ. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева.

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