Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая. Выборы – в 2023 году

Хосе Луис Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая. «Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решаю официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ снова мог гордиться своей страной», – написал бывший вратарь национальной сборной в соцсети.