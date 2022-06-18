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Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая. Выборы – в 2023 году

Хосе Луис Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая. «Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решаю официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ снова мог гордиться своей страной», – написал бывший вратарь национальной сборной в соцсети.

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