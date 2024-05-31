На Украине сообщили об ухудшении энергоснабжения

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщила, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии на территории Украины, которое происходит в последние дни мая, является временным улучшением .
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