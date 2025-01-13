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  • Виктор Шауэрман
    Но наши комменты никто сверху не читает и это жаль"Их ужасно много"...
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    Да уж, все недовольны то что наше правительство не реагирует жёсткими ответами на бесконечные атаки со стороны ВСУ и ..."Их ужасно много"...
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    Скорей всего ответки не будет😭позорище🤮Украинские дроны ...

Медведев: Конкретные предложения важнее сотен гипотез по Украине

Медведев: Конкретные предложения важнее сотен гипотез по Украине

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, подчеркнул важность конкретных предложений по урегулированию ситуации на Украине, указав на малоценность множества существующих гипотез при подготовке команды Трампа к работе на украинском направлении.

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