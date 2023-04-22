Листай.ру [СМИ]

237 подписчиков

Кедми объяснил, как гениальная операция России и Китая «опустила Байдена»

Кедми объяснил, как гениальная операция России и Китая «опустила Байдена»

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, как гениальная операция России и Китая «опустила Байдена».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх