Кузбассовцы могут выбрать победителей конкурса «Бренд Кузбасса 2022»

Стартовало голосование за участников XXII конкурса «Бренд Кузбасса». До 28 апреля включительно жители региона могут в открытом онлайн-голосовании на сайте или дублирующем ресурсе выбрать лучшую компанию и муниципалитет региона по итогам 2022 года.