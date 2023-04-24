Вести Кузбасс

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Кузбассовцы могут выбрать победителей конкурса «Бренд Кузбасса 2022»

Кузбассовцы могут выбрать победителей конкурса «Бренд Кузбасса 2022»

Стартовало голосование за участников XXII конкурса «Бренд Кузбасса». До 28 апреля включительно жители региона могут в открытом онлайн-голосовании на сайте или дублирующем ресурсе выбрать лучшую компанию и муниципалитет региона по итогам 2022 года.

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