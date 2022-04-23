Посол Малайзии заявил, что страна рассмотрит запрос РФ о поставке электроники

Оргигинал публикации — Посол Малайзии заявил, что страна рассмотрит запрос РФ о поставке электроникиПосол Малайзии в Москве Бала Чандран заявил, что страна рассмотрит любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.